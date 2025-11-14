Il programma senza Conte: oggi partitella in famiglia, poi due giorni liberi

Oggi alle 09:30Notizie
di Fabio Tarantino

Oggi ultima seduta di allenamento della settimana per il Napoli - con la sosta - e ultima con Stellini al comando: un’altra doppia sessione, con partitella in famiglia finale contro la Primavera. Poi, due giorni liberi anche per la squadra. E ripresa fissata lunedì. Il giorno di Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Dunque questo il programma con sabato e domenica liberi e attesa per l'inizio della prossima settimana anche con il rientro dei primi nazionali. 