Il Rimini vince la Coppa Italia di Serie C! Decisivo il gol dell’azzurrino Cioffi all’andata

Il Rimini vince la Coppa Italia di Serie C. Termina a reti bianche la sfida di ritorno contro la Giana Erminio e, in virtù del successo di misura nel match d’andata, sono i romagnoli ad alzare il trofeo. A decidere il doppio confronto è la rete di Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 in prestito dal Napoli, a pochi minuti dallo scadere.

