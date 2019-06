Il Roma - ADL vuole sponsor tecnico di grande prestigio: ancora voci sull' ipotesi Adidas

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ha parlato di un possibile cambio di sponsor tecnico per il Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "La SSC Napoli inizia a lavorare anche in ottica sponsor tecnico, quando il prossimo anno terminerà il contratto con l'attuale sicuramente De Laurentiis farà in modo di portare sulla maglia del Napoli uno sponsor di grande prestigio. Alcune voci sembrano avvicinare l'Adidas al sodalizio campano. In quanto il brand tedesco veste già campioni azzurri come Lorenzo Insigne, seppur in maniera personale ma comunque veicolando i diritti di immagine del giocatore tramite la società, presentandosi quindi un'opzione concreta e plausibile specie qualora dovesse arrivare tra le fila del Napoli un profilo come James Rodriguez".