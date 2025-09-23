Prima pagina Il Roma: "Il Napoli scappa, ma che fatica"

"Il Napoli scappa, ma che fatica", apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione odierna, parlando del successo in campionato della squadra di Antonio Conte che ha però rischiato molto nel finale. Il sommario: "Battuto il Pisa 3-2 e vetta solitaria con i gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca". Di seguito la prima pagina integrale.