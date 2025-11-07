Ufficiale

Under 21, i convocati del ct Baldini: assente l'azzurro Marianucci

Oggi alle 12:20
di Fabio Tarantino

Non c'è il nome di Luca Marianucci nell'elenco dei convocati del ct Silvio Baldini per le prossime due partite dell'Under 21 contro Polonia e Montenegro per le qualificazioni ai prossimi Europei. L'unica partita giocata da Marianucci con il Napoli è stata quella da titolare contro il Milan nel pieno dell'emergenza.

Era il 28 settembre. Ecco l'elenco completo: