Under 21, i convocati del ct Baldini: assente l'azzurro Marianucci
TuttoNapoli.net
Non c'è il nome di Luca Marianucci nell'elenco dei convocati del ct Silvio Baldini per le prossime due partite dell'Under 21 contro Polonia e Montenegro per le qualificazioni ai prossimi Europei. L'unica partita giocata da Marianucci con il Napoli è stata quella da titolare contro il Milan nel pieno dell'emergenza.
Era il 28 settembre. Ecco l'elenco completo:
📋 Gli #Azzurrini scelti da Silvio Baldini per le gare di qualificazione agli Europei contro Polonia e Montenegro 💙#U21EURO #Under21 🇮🇹 #VivoAzzurro pic.twitter.com/NYgA3A0BfM— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 7, 2025
