Ufficiale Lang torna in nazionale! Koeman lo riconvoca per i due impegni dell'Olanda

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha diramato la lista dei 25 convocati per le ultime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Polonia e Lituania. A sorpresa torna tra i calciatori chiamati in nazionale Noa Lang, assente nelle ultime due tornate a causa del poco spazio concessogli da Antonio Conte al Napoli. Presente anche l'altro 'italiano' Dumfries.

La grande novità è l’inserimento del giovane centrocampista del Feyenoord, Luciano Valente, alla sua prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore. A soli 22 anni, Valente - di chiari origini italiane - si è messo in luce con prestazioni di alto livello nel club di Rotterdam e con la selezione Under 21, con cui ha disputato sette partite e segnato quattro gol nell’anno solare. L’Olanda, prima nel Gruppo G con 16 punti, affronterà la Polonia a Varsavia il 14 novembre e chiuderà la fase di qualificazione il 17 novembre contro la Lituania alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Portieri: Mark Flekken, Bart Verbruggen, Robin Roefs

Difensori: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Jan Paul van Hecke, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Jurriën Timber

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Luciano Valente

ttaccanti: Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons, Wout Weghorst