Il Senegal batte al fotofinish il Ruanda, Koulibaly in campo per l'intero match

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Senegal batte il Ruada 1-0 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi, gruppo L, delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. I senegalesi hanno la meglio dei padroni di casa solo nei minuti di recupero, decide un rigore di Mané reallizato al 98'. Per i Leoni della Teranga in campo l'azzurro Kalidou Koulibaly per l'intera gara.