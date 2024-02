Il solito Mina: dopo Zirkzee il colombiano pizzica il capezzolo anche a Osimhen

Cagliari-Napoli è iniziata da meno di cinque minuti quando Yerry Mina decide di far imbestialire Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

Cagliari-Napoli è iniziata da meno di cinque minuti quando Yerry Mina decide di far imbestialire Victor Osimhen. Com'era accaduto con Zirkzee nel match contro il Bologna, il difensore colombiano si è reso protagonista di nuovo di un brutto gesto: un pizzicotto al capezzolo del centravanti avversario.

La reazione di Osimhen non si è fatta attendere. L'attaccante nigeriano ha risposto all'ex Fiorentina con uno spintone, entrambi sono franati al tappeto. Ci si è messo anche l'arbitro Pairetto a far arrabbiare il bomber del Napoli, fischiandogli il fallo di reazione e non il fallo di Mina.