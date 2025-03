Il Venezia non molla mai: sempre in partita e c'è un dato pericoloso sui piazzati

Il Venezia è vivo più che mai e promette battaglia. La squadra di Di Francesco è tutt'altro che semplice da battere ed anche quando ha perso l'ha fatto quasi sempre col minimo scarto, restando in partita fino alla fine. Il Venezia non a caso è imbattuto da tre partite, avendo pareggiato con Lazio, Atalanta e Como ed anche con l'Inter - sia all'andata che al ritorno - ha ceduto per 1-0 non senza occasioni per un clamoroso pareggio.

Occhi aperti dunque in casa Napoli, anche considerando una statistica: il Venezia è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (61%, 14/23), riferiscono i colleghi Opta. Dall’altra però ci sarà proprio il Napoli che è quella che in % ha subito meno reti su calcio da fermo (13%, 3/23). Il più pericoloso in casa Venezia? Proprio l'ex Alessio Zerbin che dal suo arrivo è il giocatore con più occasioni create per i compagni (11), tocchi in area avversaria (23) e cross effettuati su azione (17).