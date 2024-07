Il vero ruolo in cui ha giocato Olivera nell'ultima gara con l'Uruguay

Solo un tempo per l'azzurro Mathias Olivera nell'ultima partita dell'Uruguay in Copa America, sconfitto in semifinale dalla Colombia. L'ex Getate viene sostituito da Bielsa dopo il rosso al colombiano Munoz per far posto al trequartista de Arrascaeta.

Il torneo per il difensore del Napoli terminerà sabato notte, quando la nazionale uruguaiana giocherà la finale per il terzo posto contro il Canada. Intanto in questo match Olivera, dopo aver giocato da centrale difensivo nelle precedenti partite, ha giocato da terzino puro (Ugarte è scalato al centro della difesa con Gimenez, Caceres terzino destro)