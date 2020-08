IlSole24Ore - Accelera il piano di ADL da 20mld in 6 anni per la media company della Lega

Già da diversi mesi Aurelio De Laurentiis ha lanciato l'idea di una media company della Lega, ossia un canale in proprio per gestire la fruizione dei diritti tv. Il piano del presidente del Napoli sta avanzando. Si tratta di un progetto che ha già catalizzato l'interesse di alcuni club di Serie A e che prevede introiti per 20 miliardi in 6 anni dai diritti televisivi. Il patron ritiene l'idea fattibile, malgrado all'inizio servirà il finanziamento di una banca pari a circa un miliardo.

I DETTAGLI - A riportare il tutto è IlSole24Ore nella sua edizione online, aggiungendo che "La Lega potrebbe assicurarsi contro eventi eccezionali come il Covid, magari presso i Lloyd’s di Londra. De Laurentiis punta a trasferire nel calcio la sua conoscenza del mondo cinema e a lasciare poi un costo di distribuzione alle diverse piattaforme (come Sky e Netflix) che trasmetteranno la Serie A".