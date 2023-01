Imprevisto al Maradona: un falso allarme fa ritardare la conferenza di Spalletti

La conferenza stampa di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia ha subito un grande ritardo.

La conferenza stampa di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia ha subito un grande ritardo. Infatti mentre il tecnico azzurro parlava in sala stampa, allo stadio Maradona è scattato un falso allarme. "Attenzione si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l’edificio”.