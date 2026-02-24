Ufficiale Castel Volturno, domani nuovo allenamento congiunto: svelato l’avversario

Per prepararsi al meglio alla sfida di sabato alle 18 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il Napoli ha programmato un allenamento congiunto per la giornata di domani, una prassi ormai consolidata con la settimana tipo. Il centro sportivo partenopeo ospiterà nuovamente il Giugliano che tornerà a Castel Volturno dopo il precedente dello scorso 4 febbraio, quando si era disputato un test congiunto terminato 3-1 con le reti dei brasiliani Giovane e Alisson Santos.

A confermare la notizia è stata la società di Serie C con un comunicato ufficiale: “La Società Giugliano Calcio 1928 rende noto che domani, nel pomeriggio, si terrà un allenamento congiunto con l’SSC Napoli presso ‘SSC Napoli Training Center’. La Società ringrazia SSC Napoli per l’invito”. Intanto, sul fronte dell’infermeria, arrivano buone notizie per Antonio Conte e per il Napoli: Frank Zambo Anguissa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici che lo avevano fermato da metà novembre. Il centrocampista camerunense, vittima di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, aveva visto slittare il rientro, inizialmente previsto per gennaio, a causa di una lombalgia. Ora punta alla convocazione per la trasferta contro l’Hellas Verona, in programma sabato 28 febbraio alle 18.