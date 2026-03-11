Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran e' benvenuta al Mondiale": lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa per fare il punto sull'avvicinamento alla Coppa del Mondo di calcio 2026, in programma dall'11 giugno in Usa, Messico e Canada. (ANSA).
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com