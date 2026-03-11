Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Incubo Dea, troppo Bayern. L’Atalanta crolla: 1-6"

Luka Modric potrebbe continuare la sua avventura con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, che dedica la prima pagina al centrocampista croato e alla possibilità di una sua permanenza in rossonero.

Il quotidiano sottolinea il forte legame che si è creato tra il giocatore, l’ambiente e la squadra, evidenziando come l’idea di restare sia sempre più concreta: “Milan amore mio". Modric è tentato di restare per la Champions. San Siro lo acclama, la squadra vuole il bis.

Spazio in prima pagina anche alla pesante sconfitta europea dell’Atalanta. La squadra di Gasperini è stata travolta dal Bayern Monaco in Champions League con un netto 6-1, una serata difficile per i nerazzurri nonostante il sostegno dei tifosi. Come evidenzia il titolo della Gazzetta: “Incubo Dea, troppo Bayern. L’Atalanta crolla: 1-6. Mai in partita, ma i tifosi applaudon