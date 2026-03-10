Flop Sancho, non c’è due senza tre? Contatti con il Dortmund per il colpo a zero

Le due stagioni straordinarie vissute al Borussia Dortmund restano ancora oggi il punto più alto della carriera di Jadon Sancho. In quegli anni l’esterno inglese fu protagonista assoluto, contribuendo alla conquista della Coppa di Germania e della Supercoppa con numeri impressionanti: 20 gol e 20 assist nella prima stagione, seguiti da 16 reti e altri 20 passaggi decisivi in quella successiva. Proprio quelle prestazioni convinsero il Manchester United a investire su di lui, con l’idea di consacrarlo definitivamente in Premier League e in Nazionale. Tuttavia, da quel trasferimento in poi la sua carriera ha preso una piega diversa: l’avventura a Old Trafford non ha mai davvero decollato e il rendimento del talento inglese è progressivamente calato fino a smarrirsi.

Il Borussia Dortmund pensa a un nuovo ritorno

Nel 2024 Sancho aveva provato a ritrovare fiducia e continuità proprio con un prestito di sei mesi al Borussia Dortmund, prima di tornare allo United e vivere un’altra stagione complicata tra Chelsea e Aston Villa. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il club tedesco starebbe valutando un nuovo tentativo per riportarlo in Germania la prossima estate. L’inglese classe 2000 si libererà infatti a parametro zero dal Manchester United e sarebbe disposto ad accettare anche uno stipendio più basso pur di tornare al BVB. All’interno della dirigenza giallonera, però, non tutti sono convinti dell’operazione: alcuni dirigenti nutrono dubbi sull’opportunità di un terzo capitolo della sua carriera a Dortmund, anche se il suo nome continua a essere accostato con insistenza a un possibile ritorno in Bundesliga.