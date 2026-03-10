Infortunio Vergara, l’ultimo di una lunga serie: dato choc sulle partite saltate dagli azzurri

vedi letture

Sommando tutte le partite saltate per infortunio dai calciatori della rosa azzurra si arriva alla cifra complessiva di 225 gare.

L’infortunio di Antonio Vergara (clicca qui per leggere i tempi di recupero) è soltanto l’ultimo episodio di una stagione particolarmente complicata per il Napoli dal punto di vista fisico. Nel corso dell’annata, infatti, Antonio Conte ha dovuto spesso fare i conti con numerose assenze che hanno limitato le rotazioni e privato la squadra di elementi importanti. Gli stop più lunghi hanno riguardato soprattutto Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, ma anche Amir Rrahmani e Alex Meret sono rimasti lontani dal campo per diversi mesi, costringendo lo staff tecnico a continui cambiamenti e adattamenti.

Un’emergenza infortuni senza precedenti

Sommando tutte le partite saltate per infortunio dai calciatori della rosa azzurra si arriva alla cifra complessiva di 225 gare. Un dato che aiuta a spiegare anche gli 11 punti di distacco dall’Inter quando mancano dieci giornate alla fine del campionato. Le assenze non rappresentano un alibi assoluto, ma i numeri raccontano una situazione davvero al limite e difficilmente ripetibile. Ecco nel dettaglio tutte le partite saltate dai giocatori del Napoli:

Romelu Lukaku: 31 partite saltate (3 in panchina, ma inutilizzabile)

Kevin De Bruyne: 28 partite saltate

Frank Anguissa: 24 partite saltate

Billy Gilmour: 23 partite saltate

Alex Meret: 19 partite saltate

Amir Rrahmani: 17 partite saltate (2 in panchina, ma inutilizzabile)

David Neres: 14 partite saltate

Nikita Contini: 9 partite saltate

Stanislav Lobotka: 7 partite saltate

Miguel Gutierrez: 7 partite saltate

Scott McTominay: 6 partite saltate

Leonardo Spinazzola: 6 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)

Giovanni Di Lorenzo: 6 partite saltate

Matteo Politano: 5 partite saltate

Pasquale Mazzocchi: 4 partite saltate

Sam Beukema: 4 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)

Rasmus Hojlund: 3 partite saltate

Alessandro Buongiorno: 3 partite saltate

Vanja Milinkovic-Savic: 3 partite saltate

Antonio Vergara: 2 partite saltate

Mathías Olivera: 2 partite saltate

Lorenzo Lucca: 1 partita saltata

Juan Jesus: 1 partita saltata