Infortunio Vergara, l’ultimo di una lunga serie: dato choc sulle partite saltate dagli azzurri
L’infortunio di Antonio Vergara (clicca qui per leggere i tempi di recupero) è soltanto l’ultimo episodio di una stagione particolarmente complicata per il Napoli dal punto di vista fisico. Nel corso dell’annata, infatti, Antonio Conte ha dovuto spesso fare i conti con numerose assenze che hanno limitato le rotazioni e privato la squadra di elementi importanti. Gli stop più lunghi hanno riguardato soprattutto Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, ma anche Amir Rrahmani e Alex Meret sono rimasti lontani dal campo per diversi mesi, costringendo lo staff tecnico a continui cambiamenti e adattamenti.
Un’emergenza infortuni senza precedenti
Sommando tutte le partite saltate per infortunio dai calciatori della rosa azzurra si arriva alla cifra complessiva di 225 gare. Un dato che aiuta a spiegare anche gli 11 punti di distacco dall’Inter quando mancano dieci giornate alla fine del campionato. Le assenze non rappresentano un alibi assoluto, ma i numeri raccontano una situazione davvero al limite e difficilmente ripetibile. Ecco nel dettaglio tutte le partite saltate dai giocatori del Napoli:
Romelu Lukaku: 31 partite saltate (3 in panchina, ma inutilizzabile)
Kevin De Bruyne: 28 partite saltate
Frank Anguissa: 24 partite saltate
Billy Gilmour: 23 partite saltate
Alex Meret: 19 partite saltate
Amir Rrahmani: 17 partite saltate (2 in panchina, ma inutilizzabile)
David Neres: 14 partite saltate
Nikita Contini: 9 partite saltate
Stanislav Lobotka: 7 partite saltate
Miguel Gutierrez: 7 partite saltate
Scott McTominay: 6 partite saltate
Leonardo Spinazzola: 6 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Giovanni Di Lorenzo: 6 partite saltate
Matteo Politano: 5 partite saltate
Pasquale Mazzocchi: 4 partite saltate
Sam Beukema: 4 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Rasmus Hojlund: 3 partite saltate
Alessandro Buongiorno: 3 partite saltate
Vanja Milinkovic-Savic: 3 partite saltate
Antonio Vergara: 2 partite saltate
Mathías Olivera: 2 partite saltate
Lorenzo Lucca: 1 partita saltata
Juan Jesus: 1 partita saltata
