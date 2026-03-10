Infortunio Vergara, l’ultimo di una lunga serie: dato choc sulle partite saltate dagli azzurri

di Francesco Carbone
Sommando tutte le partite saltate per infortunio dai calciatori della rosa azzurra si arriva alla cifra complessiva di 225 gare.

L’infortunio di Antonio Vergara (clicca qui per leggere i tempi di recupero) è soltanto l’ultimo episodio di una stagione particolarmente complicata per il Napoli dal punto di vista fisico. Nel corso dell’annata, infatti, Antonio Conte ha dovuto spesso fare i conti con numerose assenze che hanno limitato le rotazioni e privato la squadra di elementi importanti. Gli stop più lunghi hanno riguardato soprattutto Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, ma anche Amir Rrahmani e Alex Meret sono rimasti lontani dal campo per diversi mesi, costringendo lo staff tecnico a continui cambiamenti e adattamenti.

Un’emergenza infortuni senza precedenti

Sommando tutte le partite saltate per infortunio dai calciatori della rosa azzurra si arriva alla cifra complessiva di 225 gare. Un dato che aiuta a spiegare anche gli 11 punti di distacco dall’Inter quando mancano dieci giornate alla fine del campionato. Le assenze non rappresentano un alibi assoluto, ma i numeri raccontano una situazione davvero al limite e difficilmente ripetibile. Ecco nel dettaglio tutte le partite saltate dai giocatori del Napoli:

Romelu Lukaku: 31 partite saltate (3 in panchina, ma inutilizzabile)
Kevin De Bruyne: 28 partite saltate
Frank Anguissa: 24 partite saltate
Billy Gilmour: 23 partite saltate
Alex Meret: 19 partite saltate
Amir Rrahmani: 17 partite saltate (2 in panchina, ma inutilizzabile)
David Neres: 14 partite saltate
Nikita Contini: 9 partite saltate
Stanislav Lobotka: 7 partite saltate
Miguel Gutierrez: 7 partite saltate
Scott McTominay: 6 partite saltate
Leonardo Spinazzola: 6 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Giovanni Di Lorenzo: 6 partite saltate
Matteo Politano: 5 partite saltate
Pasquale Mazzocchi: 4 partite saltate
Sam Beukema: 4 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Rasmus Hojlund: 3 partite saltate
Alessandro Buongiorno: 3 partite saltate
Vanja Milinkovic-Savic: 3 partite saltate
Antonio Vergara: 2 partite saltate
Mathías Olivera: 2 partite saltate
Lorenzo Lucca: 1 partita saltata
Juan Jesus: 1 partita saltata