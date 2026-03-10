Nuovo centro sportivo, Monterusciello in pole! ADL ha ricevuto report sui terreni: i dettagli

vedi letture

Dopo la consegna del report, la palla passa al Napoli: il sindaco di Pozzuoli attende una nuova telefonata da De Laurentiis per dare il via alla trattativa.

Il comune di Pozzuoli ha trasmesso al pool di tecnici coordinati da Bruno Discepolo - il professionista incaricato da Aurelio De Laurentiis di progettare il nuovo centro sportivo del Napoli - le schede relative al piano di valorizzazione di Monterusciello, redatto e approvato nel 2012 dal consiglio comunale. Si tratta - riporta Cronacaflegrea - di un report dettagliato sui 17 ettari di terreno di proprietà dell’Ente, area sulla quale il patron del Napoli ha puntato per realizzare la nuova casa degli azzurri. Questa rappresenta la “fase 2” che precederà l’eventuale trattativa tra le parti. Dopo una telefonata tra il sindaco Manzoni e De Laurentiis, il comune ha già manifestato piena disponibilità a cedere gli spazi al patron azzurro, dove negli anni Novanta sarebbe dovuta sorgere la nuova cittadella del tennis e dove oggi sono in corso lavori per la costruzione di un campo polivalente in via De Curtis.

Nuovo centro sportivo, Monterusciello in pole position

Nonostante la lunga ricerca di terreni nella provincia di Napoli, Pozzuoli resta in cima alle preferenze del patron azzurro. I punti a favore del quartiere di Monterusciello sono numerosi: la rete di collegamenti, la vicinanza alla stazione della Circumflegrea, agli svincoli della SS7Quater e della Tangenziale di Napoli, oltre alla distanza ridotta dallo stadio Maradona. L’area si presta perfettamente a ospitare un polo sportivo, considerando anche la presenza del Palazzetto dello Sport e di un centro tennistico. Dopo la consegna del report, la palla passa ora al Napoli: il sindaco di Pozzuoli attende una nuova telefonata da De Laurentiis per dare ufficialmente il via alla trattativa.