Il Mattino: “McTominay ok, Vergara ko”
Il Napoli ritrova Scott McTominay ma perde Antonio Vergara. È questo il quadro che emerge dalla prima pagina odierna de Il Mattino, che sintetizza il momento della squadra azzurra con il titolo: “McTominay ok, Vergara ko”.
Il centrocampista scozzese torna tra i disponibili e dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di sabato contro il Lecce. Situazione opposta invece per Vergara, una delle rivelazioni della stagione azzurra, che dovrà restare lontano dal campo per circa quaranta giorni a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima gara.
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
