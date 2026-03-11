Prima pagina

Il Mattino: “McTominay ok, Vergara ko”

Il Mattino: “McTominay ok, Vergara ko”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

Il Napoli ritrova Scott McTominay ma perde Antonio Vergara. È questo il quadro che emerge dalla prima pagina odierna de Il Mattino, che sintetizza il momento della squadra azzurra con il titolo: “McTominay ok, Vergara ko”.

Il centrocampista scozzese torna tra i disponibili e dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di sabato contro il Lecce. Situazione opposta invece per Vergara, una delle rivelazioni della stagione azzurra, che dovrà restare lontano dal campo per circa quaranta giorni a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima gara.