Infortunio Anguissa, Ansa: "Potrebbe essere problema al flessore"

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Continua la serie degli infortuni tra i giocatori del Napoli. Ora è il turno di Frank Zambo Anguissa che ha avuto un problema a un flessore durante l'allenamento della Nazionale. Il Napoli ha chiesto alla Federazione del Camerun di autorizzare il rientro anticipato a Napoli del calciatore per farlo sottoporre agli esami strumentali. Nelle prossime ore Anguissa effettuerà una risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Le ipotesi più pessimistiche sono di una sosta forzata di 30-40 giorni. (ANSA).