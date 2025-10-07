Ultim'ora Infortunio Lobotka, confermato lo stiramento: torna a Napoli per altri esami

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Stanislav Lobotka lascia il ritiro della nazionale slovacca e torna a Napoli dopo gli esami per l'infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della federcalcio della Slovacchia che riferisce che "Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo".

Lobotka torna quindi a Napoli per altri esami medici per uno stiramento muscolare che probabilmente lo potrebbe tenere fuori dalla formazione del Napoli per un mese. Il tecnico del Napoli Conte prepara un Napoli dunque senza il suo regista titolare, potendo comunque contare Gilmour che assicura una forte garanzia a centrocampo. Il tecnico aspetta inoltre la diagnosi su Politano che dopo l'infortunio contro il Genoa ha rinunciato alla nazionale di Gattuso e verrà esaminato dai medici. Il Napoli attende anche notizie sulle condizioni di Milinkovic-Savic che ieri ha lasciato il ritiro della Serbia per un forte dolore alla schiena. Intanto lo staff medico e tecnico del Napoli lavorano su Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, che sono a Napoli e sui cui il club lavora puntando a recuperarli dopo la sosta per le partite delle nazionali. (ANSA).