Tuttonapoli Infortunio Olivera, Frosinone a rischio e non solo: i possibili tempi di recupero

Mathias Olivera, lesione muscolare di basso grado: lascia l'Uruguay e torna a Napoli. Ecco i possibili tempi di recupero

Mathias Olivera è finito ai box durante un allenamento con la sua nazionale. Il report dell'Uruguay parla di una "lesione muscolare di basso grado" nella zona inguinale. Una formulazione che lascia pensare a un problema non grave, ma che richiede comunque cautela: i tempi di recupero dipendono dal muscolo coinvolto, dall’estensione effettiva della lesione e dalla risposta del calciatore nei primi giorni di lavoro riabilitativo. In casi di questo tipo, per una lesione muscolare lieve, lo stop può generalmente collocarsi nell’ordine di una o due settimane, ma si tratta soltanto di una stima indicativa. Per questo la sua presenza nel match contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre, appare complicata. Nei prossimi giorni sarà più chiaro il quadro sulle sue condizioni.

Olivera, decisivi i controlli al rientro a Napoli

Mathias Olivera rientrerà ora in Italia e verrà preso in carico dallo staff medico del Napoli, che potrà definire con maggiore precisione l’entità del problema e il programma di recupero. Solo dopo questi accertamenti sarà possibile stabilire una vera tabella di marcia: difficile immaginare che il club voglia correre rischi anticipando il rientro, con il pericolo di eventuali ricadute. L'assenza del terzino uruguagio si somma alle altre tre nel reparto difensivo, quelle di Costantino Favasuli, Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci.