Tuttonapoli Hojlund e De Bruyne-show, messaggi chiari ad Allegri: tutti i numeri degli 8 nazionali

Hojlund e De Bruyne si sono messi in mostra con le rispettive Nazionali: tutti i numeri degli otto giocatori azzurri convocati.

Gol, assist e prestazioni da protagonisti: Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne si sono presi la scena nell'ultima sosta per le Nazionali del 2026, confermando il loro ottimo momento e mandando segnali importanti anche a Massimiliano Allegri in vista della ripresa degli impegni con il Napoli. Il centrocampista belga ha totalizzato 156 minuti, impreziositi da un gol e un assist, arrivato proprio nella sfida contro l'Italia. Ancora più prolifico Hojlund, autore di tre reti con la Danimarca: dopo la doppietta contro il Portogallo, l'attaccante ha trovato la via del gol anche contro la Norvegia, proseguendo una striscia realizzativa che va avanti da ottobre con la maglia della Nazionale.

Vergara e McTominay, segnali positivi: i numeri degli altri azzurri

Tra le indicazioni positive per Allegri c'è anche Scott McTominay, che ha collezionato 180 minuti con la Scozia, tornando a garantire continuità dopo i recenti problemi fisici. Spazio anche ad Antonio Vergara, arrivato alla quarta presenza con la Nazionale italiana e capace di contribuire con un assist. Più contenuto, invece, il minutaggio degli altri azzurri impegnati con Belgio e Francia: appena 42 minuti complessivi per il calciatore napoletano coinvolto nelle due selezioni, ancora alla ricerca di maggiore spazio nel progetto tecnico di Mancini, che ha comunque dimostrato di tenerlo in considerazione. La sosta restituisce così ad Allegri diverse indicazioni in vista della ripresa del campionato.

Antonio Vergara (Italia) - 42 minuti

Kevin De Bruyne (Belgio) - 156 minuti, 1 GOL, 1 assist

Rasmus Hojlund (Danimarca) - 148 minuti, 3 GOL

Noa Lang (Olanda) - 15 minuti

Billy Gilmour (Scozia) - 134 minuti

Scott McTominay (Scozia) - 180 minuti

Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) - 90 minuti

Mathias Olivera (Uruguay) - 135 minuti