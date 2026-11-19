Hojlund e De Bruyne-show, messaggi chiari ad Allegri: tutti i numeri degli 8 nazionali
Gol, assist e prestazioni da protagonisti: Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne si sono presi la scena nell'ultima sosta per le Nazionali del 2026, confermando il loro ottimo momento e mandando segnali importanti anche a Massimiliano Allegri in vista della ripresa degli impegni con il Napoli. Il centrocampista belga ha totalizzato 156 minuti, impreziositi da un gol e un assist, arrivato proprio nella sfida contro l'Italia. Ancora più prolifico Hojlund, autore di tre reti con la Danimarca: dopo la doppietta contro il Portogallo, l'attaccante ha trovato la via del gol anche contro la Norvegia, proseguendo una striscia realizzativa che va avanti da ottobre con la maglia della Nazionale.
Vergara e McTominay, segnali positivi: i numeri degli altri azzurri
Tra le indicazioni positive per Allegri c'è anche Scott McTominay, che ha collezionato 180 minuti con la Scozia, tornando a garantire continuità dopo i recenti problemi fisici. Spazio anche ad Antonio Vergara, arrivato alla quarta presenza con la Nazionale italiana e capace di contribuire con un assist. Più contenuto, invece, il minutaggio degli altri azzurri impegnati con Belgio e Francia: appena 42 minuti complessivi per il calciatore napoletano coinvolto nelle due selezioni, ancora alla ricerca di maggiore spazio nel progetto tecnico di Mancini, che ha comunque dimostrato di tenerlo in considerazione. La sosta restituisce così ad Allegri diverse indicazioni in vista della ripresa del campionato.
Antonio Vergara (Italia) - 42 minuti
Kevin De Bruyne (Belgio) - 156 minuti, 1 GOL, 1 assist
Rasmus Hojlund (Danimarca) - 148 minuti, 3 GOL
Noa Lang (Olanda) - 15 minuti
Billy Gilmour (Scozia) - 134 minuti
Scott McTominay (Scozia) - 180 minuti
Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) - 90 minuti
Mathias Olivera (Uruguay) - 135 minuti
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro