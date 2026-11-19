Le statistiche sorridono al Napoli: precedenti quasi da record contro il Torino

Il Napoli ritrova il Torino dopo la sosta per le nazionali: i precedenti sorridono agli azzurri, imbattuti nelle ultime 14 gare casalinghe.

Il Napoli riparte dal Maradona e da una tradizione particolarmente favorevole contro il Torino. Dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri si preparano a ospitare i granata nella 12ª giornata di Serie A 2026/27, con le statistiche dei precedenti che confermano il buon rendimento dei partenopei in questa sfida. Il fischio d'inizio è in programma sabato 21 novembre alle 20:45: il dato più significativo riguarda proprio il rendimento casalingo della squadra azzurra, che non perde contro i granata davanti al proprio pubblico da oltre 17 anni. Anche il bilancio complessivo degli ultimi confronti sorride al Napoli: nelle ultime 22 sfide di campionato contro il Torino, infatti, è rimasto imbattuto in 20 occasioni, conquistando 15 vittorie e 5 pareggi e realizzando 42 reti, con una media di 1,9 gol a partita. Le uniche due sconfitte sono arrivate entrambe all'Olimpico Grande Torino, con i successi granata per 1-0 il 18 ottobre 2025 e per 3-0 il 7 gennaio 2024.

Napoli-Torino, l'ultima vittoria granata in trasferta risale al 2009

Per ritrovare l'ultimo successo del Torino in trasferta contro il Napoli in Serie A bisogna tornare al 17 maggio 2009. In quell'occasione i granata si imposero per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina, che ribaltarono il vantaggio iniziale firmato da Ignacio Pià. Da allora, il Napoli ha costruito una striscia di 14 partite casalinghe consecutive senza sconfitte contro i piemontesi, con un bilancio di 9 vittorie e 5 pareggi. Un rendimento che, tra le squadre attualmente in Serie A, trova soltanto due precedenti migliori: quello contro il Genoa, con 16 gare interne consecutive senza sconfitte, e quello contro l'Udinese, con 15. Numeri che confermano la solidità della tradizione azzurra al Maradona contro il Torino.