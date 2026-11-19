Tuttonapoli Infortuni Napoli, dato clamoroso: 19 giocatori su 26 hanno accusato problemi fisici

La frattura riportata da Alex Meret porta a 19 il numero dei calciatori del Napoli che hanno accusato almeno un problema fisico sui 26 presenti in rosa.

Diciannove giocatori su ventisei: è il dato che fotografa meglio l'emergenza infortuni del Napoli in questa stagione. Quasi l'intera rosa di Massimiliano Allegri è stata coinvolta da almeno un problema fisico e l'ultimo stop riguarda Alex Meret. Il portiere azzurro ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare durante l'allenamento odierno. Un infortunio serio che lo costringerà a rimanere lontano dal campo per diverso tempo. Una nuova tegola per l'allenatore, alle prese con un'emergenza che continua a condizionare la gestione della squadra.

Napoli-Torino, Milinkovic-Savic torna titolare: cinque ancora indisponibili

Contro il Torino toccherà a Milinkovic-Savic difendere i pali azzurri. Il portiere aveva già convinto Allegri nelle precedenti occasioni in cui era stato schierato dal primo minuto e sarà chiamato a sostituire Meret. In vista della partita arrivano anche due recuperi, quelli di Spinazzola e Favasuli. Da valutare le condizioni di Neres. Restano invece ancora fermi ai box Lobotka, Di Lorenzo, Alisson Santos, Badiashile e Buongiorno. Un quadro che conferma le difficoltà del Napoli nel ritrovare continuità anche a causa dei numerosi problemi fisici che stanno colpendo la rosa.