De Bruyne, come sarà gestito tra Torino e Man City? Allegri ha preso una decisione
Kevin De Bruyne sarà uno dei protagonisti del prossimo tour de force del Napoli, atteso da otto partite in trenta giorni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Dopo gli impegni con la Nazionale, il centrocampista belga dovrà dosare le energie in vista di un calendario particolarmente intenso, che si aprirà sabato 21 novembre con il Torino e proseguirà appena tre giorni dopo con la trasferta di Champions League contro il Manchester City. Una sfida speciale per De Bruyne, che tornerà nella città in cui ha trascorso gran parte della sua carriera.
De Bruyne in panchina contro il Torino: Allegri lo vuole titolare a Manchester
Proprio in vista dell'appuntamento europeo, Massimiliano Allegri starebbe valutando una gestione attenta del minutaggio del belga, rientrato a Napoli dopo gli impegni con la propria Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centricampistadovrebbe partire dalla panchina contro il Torino per poi trovare spazio dal primo minuto nella trasferta inglese. L'obiettivo del tecnico azzurro sarebbe preservare le energie del centrocampista e averlo nelle migliori condizioni possibili per la sfida contro il Manchester City, la sua ex squadra.
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