Niente ritiro lungo per il Napoli prima del Torino: la squadra si vedrà direttamente al mattino
Cambio di programma rispetto all'ultimo impegno di campionato. Il Napoli non andrà in ritiro alla vigilia della partita contro il Torino, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra si ritroverà direttamente sabato mattina a Pozzuoli, dove trascorrerà le ore che precedono il fischio d'inizio. Una scelta differente rispetto a quella adottata prima della trasferta contro la Lazio, quando gli azzurri erano stati mandati in ritiro.
Napoli, Allegri vuole ripartire dalla reazione contro la Lazio
Massimiliano Allegri vuole ripartire dai segnali incoraggianti mostrati dalla squadra nel secondo tempo della sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Stavolta, però, alla prestazione dovrà necessariamente accompagnarsi il risultato. Il decimo posto in classifica impone al Napoli un cambio di marcia immediato: conquistare i tre punti contro il Torino sarà fondamentale per cominciare a recuperare terreno sulle dirette concorrenti nella corsa Champions.
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