Napoli e Torino distanziate da appena un punto: l’unico precedente risale a più di 30 anni fa
Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino in una sfida che si preannuncia equilibrata anche guardando alla classifica. Gli azzurri, fermi a quota 15 punti, precedono infatti i granata di una sola lunghezza, a 14, alla vigilia della 12ª giornata di Serie A 2026/27. Una situazione che, considerando l'era dei tre punti a vittoria, introdotta nella stagione 1994/95, si è verificata soltanto una volta in precedenza.
Napoli-Torino, l'unico precedente risale al 1994
Per ritrovare un confronto tra le due squadre con una distanza massima di un punto in classifica a inizio giornata bisogna tornare al 4 dicembre 1994. Anche in quell'occasione Napoli e Torino arrivarono alla sfida con un distacco minimo e la partita si concluse sull'1-1. Sulle rispettive panchine sedevano Vujadin Boskov, alla guida dei partenopei, e Nedo Sonetti, allenatore dei granata. A oltre trent'anni di distanza, la storia si ripete: gli azzurri si presentano nuovamente al confronto con un solo punto di vantaggio sui piemontesi.
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