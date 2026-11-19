8 gare in un mese, inizia il tour de force: il calendario completo del Napoli

Cinque gare di Serie A, due di Champions League e gli ottavi di Coppa Italia: il Napoli tornerà in campo il 21 novembre per un mese ricco di impegni.

Trenta giorni senza soste, otto partite e tre competizioni da affrontare. Per il Napoli si avvicina un periodo particolarmente intenso, che metterà alla prova la tenuta fisica e le ambizioni della squadra. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri torneranno in campo sabato 21 novembre per dare il via a un tour de force che si concluderà il 20 dicembre. In calendario ci sono cinque gare di Serie A, due appuntamenti di Champions League e gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfide importanti per recuperare terreno in classifica e consolidare il cammino europeo. A dare una mano sarà il fattore Maradona: cinque incontri su otto si disputeranno infatti a Fuorigrotta, mentre soltanto tre saranno in trasferta. Una vera e propria maratona, con la squadra chiamata a scendere in campo ogni tre o quattro giorni e a gestire al meglio le energie.

Dal Torino all'Atalanta: il calendario completo del Napoli fino a Natale

Il tour de force comincerà sabato 21 novembre alle 10.45 con la sfida casalinga contro il Torino. Appena tre giorni dopo, martedì 24 novembre, gli azzurri voleranno in Inghilterra per affrontare il Manchester City in Champions League: una partita dal significato particolare per De Bruyne, al secondo ritorno a Manchester in poco più di un anno. Domenica 29 novembre, alle 15, sarà invece la volta della trasferta sul campo del Sassuolo. Dopo questo primo trittico, il Napoli tornerà al Maradona sabato 5 dicembre alle 20.45 per ospitare il Lecce. Da quel momento prenderà il via una serie di quattro appuntamenti consecutivi a Fuorigrotta: martedì 8 dicembre alle 21 arriverà il Club Brugge per un'altra sfida fondamentale in Champions League, domenica 13 dicembre alle 20.45 sarà il turno del Milan, mentre mercoledì 16 dicembre alle 21 gli azzurri affronteranno la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. L'ultimo impegno prima della pausa natalizia sarà domenica 20 dicembre alle 20.45, in trasferta contro l'Atalanta. Otto partite in trenta giorni per il Napoli, chiamato a superare un mese decisivo per le ambizioni della stagione.

Il calendario completo: tutte le gare del Napoli

Sabato 21 novembre, ore 10.45 - Napoli-Torino (Serie A)

Martedì 24 novembre, ore 21.00 - Manchester City-Napoli (Champions League)

Domenica 29 novembre, ore 15.00 - Sassuolo-Napoli (Serie A)

Sabato 5 dicembre, ore 20.45 - Napoli-Lecce (Serie A)

Martedì 8 dicembre, ore 21.00 - Napoli-Club Brugge (Champions League)

Domenica 13 dicembre, ore 20.45 - Napoli-Milan (Serie A)

Mercoledì 16 dicembre, ore 21.00 - Napoli-Fiorentina (Coppa Italia, ottavi di finale)

Domenica 20 dicembre, ore 20.45 - Atalanta-Napoli (Serie A)