Infortunio per l'azzurro Vergara: Reggiana in apprensione

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è apprensione in casa Reggiana per le condizioni di Antonio Vergara, talento arrivato in estate dal Napoli, che al 14' del match di ieri contro la Cremonese prende un colpo da Ghiglione (da cui poi scaturisce il rigore messo a segno da Pettinari) ed è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Come riporta TuttoReggiana si teme un brutto infortunio sulla falsariga di quello occorso poco tempo fa da Luca Vido. Occorrerà attendere qualche giorno per avere una valutazione più precisa sulle condizioni del classe 2003.