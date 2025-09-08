Infortunio Rrahmani: ecco i tempi di recupero e quali gare salterà

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio: dopo il grave stop di Romelu Lukaku, anche Amir Rrahmani ha rimediato un problema fisico. Il difensore centrale si è fermato durante il match in nazionale del suo Kosovo contro la Svizzera accusando un fastidio sulla parte posteriore della coscia: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado. I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni, dunque Antonio Conte dovrà rinunciare a Rrahmani per le partite contro Fiorentina, Manchester City e Pisa: possibile rientro in gruppo per la gara del 28 settembre contro il Milan o quella di tre giorni dopo in Champions con lo Sporting. Dopodiché ci sarà una nuova sosta e se necessario il kosovaro potrà recuperare pienamente.

Di seguito il comunicato del club azzurro: "In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".