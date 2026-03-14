Napoli-Lecce, gli azzurri cercano di allungare la striscia: i precedenti

vedi letture

Un altro dato significativo riguarda la fase difensiva del Napoli, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato contro il Lecce.

Il bilancio recente tra il Napoli e il Lecce in Serie A sorride nettamente agli azzurri. Il Napoli ha infatti vinto cinque delle ultime sei sfide di campionato contro i salentini, con un solo pareggio a completare il parziale. Inoltre, gli azzurri arrivano da tre successi consecutivi e potrebbero centrare la quarta vittoria di fila contro il Lecce per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.

Difesa solida e precedenti equilibrati al Maradona

Un altro dato significativo riguarda la fase difensiva del Napoli, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato contro il Lecce. Si tratta già della striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i partenopei contro squadre attualmente presenti in Serie A. Nonostante questi numeri, le sfide più recenti allo stadio Stadio Diego Armando Maradona sono state molto equilibrate: nelle ultime quattro gare giocate a Napoli si registra una vittoria per parte e due pareggi, dopo che nelle quattro precedenti gli azzurri avevano ottenuto tre successi e un pareggio.