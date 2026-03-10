Foto Osimhen-mania al Galatasaray! Spettacolare coreografia per Victor e la mamma scomparsa

I tifosi del Galatasaray, in particolare il gruppo ultras ultrAslan, hanno dedicato una speciale coreografia a Victor Osimhen. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sostenere l’attaccante nigeriano in un momento molto personale e doloroso della sua vita. Il gesto della tifoseria giallorossa è arrivato dopo che il calciatore aveva parlato pubblicamente della perdita della madre, scomparsa quando lui era ancora molto giovane, condividendo il peso emotivo di quella esperienza.

L’omaggio al Rams Park

La scenografia è stata organizzata allo Rams Park, lo stadio del Galatasaray, con una grande coreografia sugli spalti. L’immagine mostrava Osimhen in un abbraccio simbolico, accompagnata dalla scritta “You nerver alone”, un messaggio pensato per far sentire al giocatore la vicinanza dei tifosi. Con questo gesto la curva ha voluto dimostrare affetto e solidarietà all'ex Napolii, trasformando lo stadio in un momento di condivisione e supporto umano oltre che sportivo. Di seguito l'immagine della coreografia.