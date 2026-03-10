Vergara salta i play-off, Schira: "In Nazionale può tornare un ex obiettivo del Napoli"
L’infortunio di Antonio Vergara si aggiunge ai tantissimi problemi fisici accusati dagli azzurri in questa stagione. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno confermato un problema fisico che costringerà il giovane talento del Napoli a restare fermo per circa un mese. L’infortunio costringerà Vergara a saltare sicuramente le prossime partite di Serie A contro Lecce e Cagliari, e anche la sua prima convocazione con la Nazionale per i playoff dei Mondiali 2026.
Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione sul proprio account X: "Si profila un mesetto di stop per Antonio Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico Chiesa (Liverpool) per l’Italia".
Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per l’Italia https://t.co/KLERjZP6Cf— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 10, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro