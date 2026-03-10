Vergara salta i play-off, Schira: "In Nazionale può tornare un ex obiettivo del Napoli"

vedi letture

L’infortunio di Antonio Vergara si aggiunge ai tantissimi problemi fisici accusati dagli azzurri in questa stagione. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno confermato un problema fisico che costringerà il giovane talento del Napoli a restare fermo per circa un mese. L’infortunio costringerà Vergara a saltare sicuramente le prossime partite di Serie A contro Lecce e Cagliari, e anche la sua prima convocazione con la Nazionale per i playoff dei Mondiali 2026.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione sul proprio account X: "Si profila un mesetto di stop per Antonio Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico Chiesa (Liverpool) per l’Italia".