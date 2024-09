Inizia oggi "Il processo del secolo": il Man City dovrà rispondere a 115 violazioni del FFP

vedi letture

Oggi inizia ufficialmente quello che è stato soprannominato "Il processo del secolo": il Manchester City dovrà rispondere in tribunale a circa 115 accuse di violazioni del Fair Play Finanziario (FFP), in un processo che avrà una durata minima di due mesi e conoscerà la sentenza solo nella primavera del 2025. Le conseguenze a cui potrebbero andare incontro i Citizens - in caso di sanzione - vanno da una semplice penalizzazione in classifica a persino l'esclusione dalla Premier League.