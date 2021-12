Insigne in dubbio per Milano: continua ad allenarsi a parte, le ultime

Tanti recuperi per domenica - Mario Rui, Lobotka, Zielinski - e tre sicuri assenti (Koulibaly, Fabian, Osimhen). C'è un solo dubbio per la gara col Milan: Insigne. Ce la farà a recuperare l'attaccante del Napoli? Nell'allenamento mattutino, il capitano del Napoli ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra, conferma ulteriore del fatto che la sua presenza a San Siro non è ancora certa. Saranno decisivi i prossimi allenamenti.