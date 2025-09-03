Insigne-Parma, pista raffredda: le ultime sull'ex capitano del Napoli

Oggi alle 20:40Notizie
di Antonio Noto

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli: "Lorenzo Insigne è stato valutato dal Parma. Ci sono state delle trattative, ma al momento l'opzione Insigne Parma non decolla per determinati fattori e più situazioni. Ma in questo momento è una pista che si sta leggermente raffreddando.

 Ricordiamo che Lorenzo Insigne è svincolato, è alla ricerca di una nuova avventura. Vedremo se ci saranno i presupposti per iniziare magari in Italia in qualche altra squadra, ma ad oggi si raffredda molto Parma-Insigne".