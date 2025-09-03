Insigne-Parma, pista raffredda: le ultime sull'ex capitano del Napoli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli: "Lorenzo Insigne è stato valutato dal Parma. Ci sono state delle trattative, ma al momento l'opzione Insigne Parma non decolla per determinati fattori e più situazioni. Ma in questo momento è una pista che si sta leggermente raffreddando.

Ricordiamo che Lorenzo Insigne è svincolato, è alla ricerca di una nuova avventura. Vedremo se ci saranno i presupposti per iniziare magari in Italia in qualche altra squadra, ma ad oggi si raffredda molto Parma-Insigne".