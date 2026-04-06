Insigne-show al Pescara: altro gol, vittoria e numeri da capogiro per l'ex azzurro

Insigne-show al Pescara: altro gol, vittoria e numeri da capogiro per l'ex azzurroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Pomeriggio ricco di gol e colpi di scena in Serie B, con risultati importanti nella trentatreesima giornata. Il Venezia continua la sua corsa in vetta superando 3-1 la Juve Stabia, mentre il Monza evita la sconfitta nel finale contro il Catanzaro grazie a un rigore di Pessina, nonostante l’inferiorità numerica: finisce 1-1.

In zona salvezza, vittoria pesante del Mantova, che piega 1-0 la Virtus Entella. Spicca anche il successo del Pescara sulla Reggiana (3-1), trascinato da un protagonista con un passato nel Napoli. Grande momento infatti per Lorenzo Insigne, ancora a segno: 4 gol e 2 assist nelle ultime 6 partite, numeri che confermano il suo impatto decisivo in questo finale di stagione.