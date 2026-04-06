Al Maradona ci saranno anche i milanisti: il dato sul settore ospiti

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Non mancherà il supporto dei tifosi ospiti al Maradona per la sfida tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, saranno circa mille i sostenitori rossoneri presenti sugli spalti per spingere la squadra di Massimiliano Allegri. Si tratta, come da disposizioni, di tifosi non residenti in Lombardia, pronti comunque a garantire colore e sostegno in una gara così importante per la classifica.

Il clima sarà dunque quello delle grandi occasioni, con il pubblico napoletano a fare da cornice principale e una presenza significativa anche nel settore ospiti. Una sfida che si giocherà anche sugli spalti.