Riecco Anguissa: i Fab Four per tenersi anche un'arma dalla panchina, ecco quale

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Alisson Santos partirebbe invece dalla panchina, pronto a essere utilizzato a gara in corso

Dubbio di formazione per il Napoli alla vigilia della sfida col Milan, con Antonio Conte che studia le migliori soluzioni a centrocampo. L’idea più concreta è quella di puntare sulla coppia Anguissa-Lobotka, garantendo equilibrio e sostanza in mezzo al campo. Davanti, verso la conferma il tandem visto a Cagliari, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Una soluzione che permetterebbe di sfruttare qualità e inserimenti.

Alisson Santos partirebbe invece dalla panchina, pronto a essere utilizzato a gara in corso. Intanto Anguissa, libero da impegni con la Nazionale, ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione ed è pronto a tornare protagonista da titolare dopo la panchina di Cagliari e la partita così così col Lecce.