I due punti di forza del Milan: Allegri ha costruito le sue fortune partendo da due rossoneri

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Ripartenza sempre piena di insidie dopo la sosta per le Nazionali, e Napoli-Milan non farà eccezione. La sfida del Maradona si preannuncia equilibrata anche sul piano tattico, con Antonio Conte e Massimiliano Allegri pronti a studiare soluzioni per gestire i duelli chiave. La sensazione è che proprio i duelli saranno decisivi.

Le scelte degli allenatori potrebbero risultare dunque determinanti. Il Milan, in particolare, sta costruendo la propria identità sulla qualità in mezzo al campo: la visione di gioco di Modric e lo spessore di Rabiot rappresentano i punti di forza, tra gestione del ritmo e inserimenti offensivi. Il Napoli dovrà rispondere con equilibrio e intensità, in una gara dove i dettagli tattici potrebbero fare la differenza.