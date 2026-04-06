Curva A contro il divieto ai tifosi milanisti della Lombardia: "Basta divieti territoriali"

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Questa mattina, all'ingresso del settore ospiti dello stadio, i tifosi della Curva A hanno mostrato sostegno al tifo organizzato rossonero

Sabato 5000 tifosi rossoneri hanno riempito Milanello per dimostrare il proprio calore in vista della partita di questa sera al Maradona contro il Napoli. La motivazione legata a tutto ciò è il divieto per i tifosi del Milan residenti in Lombardia di acquistare il biglietto per la partita. Nel settore ospiti dunque mancherà la Curva Sud Milano e i tantissimi Milan Club che come ogni domenica girano l'Italia per sostenere i propri colori.

STRISCIONE DI SOLIDARIETÀ DALLA CURVA "A" DEL NAPOLI

Questa mattina, all'ingresso del settore ospiti dello stadio, i tifosi della Curva A hanno mostrato sostegno al tifo organizzato rossonero e hanno esternato la loro contrarietà per questa decisione. Lo striscione esposto recita: "Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali". Un messaggio chiaro che, nonostante la rivalità tra le due curve, dimostra solidarietà.