Curva A contro il divieto ai tifosi milanisti della Lombardia: "Basta divieti territoriali"
Sabato 5000 tifosi rossoneri hanno riempito Milanello per dimostrare il proprio calore in vista della partita di questa sera al Maradona contro il Napoli. La motivazione legata a tutto ciò è il divieto per i tifosi del Milan residenti in Lombardia di acquistare il biglietto per la partita. Nel settore ospiti dunque mancherà la Curva Sud Milano e i tantissimi Milan Club che come ogni domenica girano l'Italia per sostenere i propri colori.
STRISCIONE DI SOLIDARIETÀ DALLA CURVA "A" DEL NAPOLI
Questa mattina, all'ingresso del settore ospiti dello stadio, i tifosi della Curva A hanno mostrato sostegno al tifo organizzato rossonero e hanno esternato la loro contrarietà per questa decisione. Lo striscione esposto recita: "Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali". Un messaggio chiaro che, nonostante la rivalità tra le due curve, dimostra solidarietà.
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