Mai così vicine dopo 30 giornate: il dato che accomuna Napoli e Milan

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Sfida ad altissima tensione quella del Maradona tra Napoli e Milan, con le due squadre divise da un solo punto e in piena corsa per un piazzamento Champions, con uno sguardo anche più ambizioso alla vetta. Il Milan di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento con la rosa quasi al completo: unico assente previsto Matteo Gabbia. Un vantaggio non da poco in una gara storicamente imprevedibile.

I numeri raccontano un equilibrio inedito: per la prima volta in Serie A, Napoli e Milan si affrontano dopo almeno 30 giornate con un distacco massimo di un punto (62 contro 63). In passato, il gap più ridotto era stato di due lunghezze e in entrambe le occasioni il Napoli era rimasto imbattuto.