Inter-Napoli, Chivu ha scelto otto titolari: tre ballottaggi ancora aperti

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Chivu ha già deciso gran parte della formazione dell'Inter per la sfida contro il Napoli. Restano tre dubbi: Akanji-Stones, Jones-Zielinski e non solo

Cristian Chivu ha già scelto otto titolari per Inter-Napoli, big match in programma sabato a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i pali ci sarà Martinez, mentre in difesa sono certi del posto Bisseck sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Al centro resta aperto il ballottaggio tra Akanji e Stones. A centrocampo sicuri Barella e Calhanoglu, così come Diouf sulla fascia destra e Dimarco a sinistra. L'ultimo dubbio riguarda Jones e Zielinski, in corsa per completare la mediana.

Inter-Napoli, Pio Esposito favorito su Thuram. Spence ancora fuori

In attacco la certezza è Lautaro Martinez, mentre al suo fianco Pio Esposito resta in vantaggio su Thuram. Quest'ultimo potrebbe partire dal primo minuto nella successiva sfida di Champions League contro il Real Madrid. Da Appiano Gentile arrivano anche aggiornamenti su Djed Spence: l'esterno salterà sia il Napoli sia il Real Madrid. La speranza è che possa tornare ad allenarsi in gruppo durante la prossima settimana e strappare la prima convocazione contro l'Udinese, anche se prima sarà necessario valutarne il completo recupero.