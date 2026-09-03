Inter-Napoli, chi al posto di McTominay? Ballottaggio aperto Vergara-De Bruyne

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Il Napoli prepara la trasferta contro l’Inter. L’assenza di Scott McTominay apre il ballottaggio a centrocampo tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara.

È a centrocampo che Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere uno dei principali dubbi in vista della sfida contro l’Inter, in programma sabato 5 settembre alle 18 a San Siro. L’assenza di Scott McTominay, che sarà operato in Inghilterra all’inizio della prossima settimana per una lieve aritmia benigna e dovrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali, costringe il tecnico del Napoli a trovare una nuova soluzione. Come riportato da Francesco Modugno a Sky Sport 24, i principali candidati sono Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. Il classe 2003 rappresenta un’opzione concreta grazie alla sua duttilità e potrebbe partire dal primo minuto. Il ballottaggio resta aperto e la rifinitura di domani fornirà le ultime indicazioni prima della partenza per Milano.

De Bruyne e Vergara, due opzioni per Allegri

Entrambi sono ancora alla ricerca della prima maglia da titolare in campionato. De Bruyne ha raccolto 57 minuti nelle prime due giornate, contro Genoa e Como, mentre Vergara è sceso in campo soltanto a Marassi. Proprio contro il Genoa, però, i due hanno lasciato il segno nel finale del match, contribuendo al 2-0 con un gol e un assist a testa. Numeri che tengono aperto il confronto e offrono ad Allegri due alternative differenti per sostituire McTominay: l’esperienza e la qualità di De Bruyne oppure la maggiore duttilità di Vergara.