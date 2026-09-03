Festival Napoletano a Riva del Garda: tre giorni dedicati a sapori, musica e tradizioni partenopee

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Riva del Garda accoglie l’atmosfera e i colori di Napoli. Dall’11 al 13 settembre 2026, in Piazza della Costituzione, si terrà il Festival Napoletano – A...Riva Napoli, una manifestazione dedicata alla cucina, alla musica, alla cultura e alle tradizioni partenopee.

Tre giorni di eventi

Venerdì 11 settembre il Festival inaugurerà il programma con musica, Pulcinella, la Livella dedicata a Totò, la Tombola Sfacciosa e il gran finale affidato a DJ Gigi Soriani. Sabato 12 settembre sarà dedicato alla gastronomia, con laboratori di pizza e gnocchi, il Monologo Nord-Sud, la Smorfia di San Gennaro, momenti di danza e tributi a Lucio Dalla e Pino Daniele, oltre agli spettacoli Napolitudine e alla musica di DJ Partenopeo. Domenica 13 settembre il Festival si concluderà con Masaniello itinerante, la Domenica Napoletana – 'O Rrài, la Ribalta di Totò, la Cantata Napoli con il popolo, l’estrazione di un viaggio a Napoli e un nuovo appuntamento con DJ Partenopeo.

Il gusto di Napoli

Un ruolo centrale sarà riservato anche alla cucina napoletana, con street food, prodotti tipici e specialità della tradizione gastronomica partenopea. Tra gli ospiti figurano Ciro e Salvatore del ristorante Sud di Riva del Garda, punto di riferimento per la valorizzazione dei sapori napoletani sul Lago di Garda.

Napoli sul Lago di Garda

Il Festival porterà a Riva del Garda la musica, il teatro, la comicità e la cultura popolare di Napoli, favorendo l’incontro tra due territori accomunati da bellezza, ospitalità e tradizioni. L’appuntamento è dall’11 al 13 settembre 2026, in Piazza della Costituzione. Ingresso libero. Napoli ti aspetta. Vivi Napoli, vivi la festa!