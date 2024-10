Inter in Champions, ma la Curva pensa ad altro: “Odio Napoli”, “Noi non siamo napoletani”

Altro, purtroppo ennesimo, brutto episodio di discriminazione territoriale contro Napoli e i napoletani. Durante il match di Champions League tra Inter e Stella Rossa, terminato con un poker in favore dei ragazzi di Inzaghi, la curva nerazzurra ha intonato ripetutamente cori contro Napoli ascoltati in maniera chiara anche dalla tv: "Odio Napoli”, “Noi non siamo napoletani”, alcuni dei cori intonati durante una gara di Champions in cui il Napoli non c'entrava alcunché.