Prima pagina Inter in testa, Corriere dello Sport: "Buen Camino"

“Buen camino” è il titolo con cui Il Corriere dello Sport apre l’edizione odierna, celebrando la vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta. I nerazzurri di Chivu chiudono così il 2025 con un successo di grande valore, il quarto consecutivo in campionato, che consolida il primato in classifica. Quella del Gewiss Stadium era una tappa insidiosa per i nerazzurri, che si prendono il primo posto ma devono fare i conti con Napoli e Milan che non mollano e proseguono la loro corsa.