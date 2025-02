Inter, le ultime dall'infermeria: tre calciatori da valutare in vista di Lazio e Napoli

L'Inter fa la conta in vista delle due prossime partite con Lazio (Coppa Italia) e Napoli (campionato). Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda Nicola Zalewski, che ha riportato un infortunio dell'ultimo minuto alla vigilia della sfida contro la Lazio in Coppa Italia, a causa di un problema al polpaccio. Tuttavia, ci sono segnali incoraggianti per Joaquin Correa, uscito acciaccato nella partita contro il Genoa e sostituito a fine primo tempo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sono lesioni per il trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Anche per Davide Frattesi ci sono incertezze: mentre ha lavorato in gruppo, le sue condizioni restano da valutare. Carlos Augusto, invece, ha svolto un lavoro personalizzato e non sarà disponibile per la partita di domani. Buone notizie arrivano anche per Marcus Thuram, che ha partecipato alla prima parte dell'allenamento con il resto del gruppo.