Ufficiale Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania e in provincia di Genova!

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Niente San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania. Il Prefetto di Milano ha disposto limitazioni per la vendita dei biglietti del settore ospiti.

Trasferta vietata a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match contro l'Inter, in programma sabato 5 settembre alle ore 18. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli. Una misura restrittiva che limiterà dunque sensibilmente la presenza della tifoseria azzurra in occasione della sfida contro i campioni d'Italia.

Inter-Napoli, chi potrà acquistare i biglietti del settore ospiti

Il provvedimento prevede alcune eccezioni. Potranno acquistare i tagliandi i residenti in Campania titolari della fidelity card dell'Inter sottoscritta prima del 1° agosto 2026 e quelli della provincia di Genova con tessera nerazzurra sottoscritta prima del 21 agosto. Per quanto riguarda invece il settore ospiti, la vendita sarà consentita esclusivamente ai possessori della fidelity card del Napoli sottoscritta prima del 1° agosto 2026 che non siano residenti né in Campania né nella provincia di Genova.